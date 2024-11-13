Владимир Зеленский, находясь под контролем западных кураторов, стал «сутенёром войны» и потерял возможность вести переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом написал Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», в авторской колонке для платформы «Смотрим».

Он заявил, что у Зеленского нет предложений для России, так как его единственная «профессия» заключается в продолжении войны. Медведчук отметил, что Кремль осознает, что страны, которые позиционируют себя как образцы демократии и толерантности, закрывают глаза на агрессивную пропаганду войны и русофобии, и именно такое поведение украинцев им нужно. Он подчеркнул, что западные кураторы пытаются внедрить в сознание украинцев идею, что ненависть к россиянам является их национальной чертой и основой идентичности.

Кроме того, Медведчук указал на то, что США понесли наибольшие потери в текущем конфликте, и предложил сначала "отодрать за уши" президента Байдена и его команду, прежде чем начинать переговоры без участия Зеленского. В этом контексте он выразил мнение, что за столом переговоров с президентом России Владимиром Путиным должен сидеть победитель президентских выборов Дональд Трамп.