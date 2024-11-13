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13 ноября, 12:30

Медведчук назвал Зеленского недоговороспособным «сутенёром войны»

Владимир Зеленский, находясь под контролем западных кураторов, стал «сутенёром войны» и потерял возможность вести переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом написал Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», в авторской колонке для платформы «Смотрим».

Медведчук назвал Зеленского «политическим Франкенштейном»
Медведчук назвал Зеленского «политическим Франкенштейном»

Он заявил, что у Зеленского нет предложений для России, так как его единственная «профессия» заключается в продолжении войны. Медведчук отметил, что Кремль осознает, что страны, которые позиционируют себя как образцы демократии и толерантности, закрывают глаза на агрессивную пропаганду войны и русофобии, и именно такое поведение украинцев им нужно. Он подчеркнул, что западные кураторы пытаются внедрить в сознание украинцев идею, что ненависть к россиянам является их национальной чертой и основой идентичности.

Кроме того, Медведчук указал на то, что США понесли наибольшие потери в текущем конфликте, и предложил сначала "отодрать за уши" президента Байдена и его команду, прежде чем начинать переговоры без участия Зеленского. В этом контексте он выразил мнение, что за столом переговоров с президентом России Владимиром Путиным должен сидеть победитель президентских выборов Дональд Трамп.

Зеленский готов сменить воинственную футболку хаки на белую вышиванку мира ради Трампа
Зеленский готов сменить воинственную футболку хаки на белую вышиванку мира ради Трампа

Ранее Зеленскому предрекли незавидную участь после прихода к власти провазглашённого президента США Дональда Трампа. По словам российского предпренимателя Виктора Бута, американский политик ненавидит лидера киевского режима. Поэтому все попытки бывшего юмориста наладить с ним отношения обернутся провалом.

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Wikipedia / duma.gov.ru, President.gov.ua

Марина Фещенко
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