«Красота субъективна»: Эксперт объяснила, почему Красински назван самым сексуальным мужчиной в мире

Психолог Александра Миллер в беседе с Life.ru объяснила, почему в этом году самым сексуальным мужчиной в мире стал актёр Джон Красински. По мнению сексолога, Красински обладает классической мужской привлекательностью: хорошая физическая форма, симметричные черты лица, выразительные глаза и, конечно, неповторимая улыбка. Но это не самое главное, ведь для многих сценарист стал символом того, что настоящая красота заключается в сочетании внутреннего и внешнего.

1. Лицо и улыбка. Красински обладает симметричными чертами лица, выразительными глазами и, конечно же, той самой неповторимой улыбкой, которая способна растопить сердца. Его внешность олицетворяет классическую мужскую привлекательность, что делает его идеальным кандидатом на титул самого сексуального мужчины.

2. Фигура. Актёр поддерживает хорошую физическую форму, что также не может не влиять на общее впечатление. Ему удаётся балансировать между мужественностью и непринуждённостью, что только добавляет к его харизме.

Качества характера, добавляющие сексуальность:

— Чувство юмора. Одним из главных факторов, поднимающих привлекательность Красински, является его остроумие. Актёр часто шутит и не боится смеяться над собой, что создаёт его образ доступного и харизматичного человека.

— Доброта. Многие отмечают, что Джон обладает необычайной добротой и вниманием к другим. Это качество делает его ещё более привлекательным и вызывает чувство безопасности и доверия.

Его успешная карьера и популярные роли в таких проектах, как «Офис» и «Тихое место», усиливают общественное восприятие его привлекательности. К тому же его работа как режиссёра и сценариста добавляет в его образ многогранности и сложности, что опять же идёт в копилку к сексуальности. Он активно демонстрирует свою любовь к семье, что в наше время особенно ценно. Его отношения с супругой Эмили Блант и забота об их совместных детях подчёркивают, что Джон — заботливый и ответственный человек.

Некоторые могут утверждать, что Красински не соответствует традиционным стандартам «супермодели», поскольку его внешность неидеальна. Впрочем, именно это может быть и его преимуществом — он демонстрирует, что красота многообразна и субъективна Александра Миллер Психолог

«Таким образом, выбор Красински в качестве самого сексуального мужчины в мире можно объяснить не только его привлекательной внешностью, но и сочетанием харизмы, доброты и чувства юмора. Этот титул — не просто слова, это отражение того, как современное общество воспринимает идеалы мужской привлекательности. Честно говоря, для многих Джон Красински стал символом того, что настоящая красота заключается в сочетании внутреннего и внешнего, и именно этот фактор выделяет его среди многих других», — заявила наша собеседница.

Правда, пластический хирург Дженнет Алиева заявила, что до звания самого сексуального мужчины мира актёру всё же далековато, указав на его главные недостатки. По её мнению, Красински нужна блефаропластика, чтобы убрать нависание верхних век. Кроме того, ему нужны отопластика и удаление комков Биша. Ещё, по словам Дженнет, в глаза сильно бросается то, что нос у Джона картошкой. Поэтому не помешает ринопластика либо пластика отдельно кончика носа.

«Внешне и визуально, конечно, Джон симпатичный, с этим не спорю, но до звания самого сексуального мужчины ему пока далековато», — констатировала Алиева.