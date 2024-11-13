В 2024 году имя Мухаммад стало самым популярным для новорождённых в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе назвали самое популярное мужское имя для новорождённых. В 2024 году мальчиков появившихся на свет чаще всего называли Мухаммад. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на онлайн-реестр ЗАГС.

С января по ноябрь так назвали 339 детей. Обычно Мухаммад — человек, которого считают пророком верующие мусульмане. Он получал божественные откровения через ангела Джибриля. При этом лишь 11 процентов населения ХМАО идентифицируют себя как мусульмане.

Вторым самым популярным именем для новорождённых мальчиков стало Михаил — так жители назвали 246 сыновей. При этом самыми распространёнными женскими именами в регионе оказались Анна (196 детей) и Амина (185 детей).