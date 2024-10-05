В российском регионе на свет появился Ляминор
Семья из Кировской области назвала шестого ребёнка необычным именем Ляминор
30 сентября в Оричевском отделении ЗАГС Кировской области зарегистрировали рождение мальчика с редким именем. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции.
Мальчик стал шестым ребёнком в семье Гизатуллиных-Илько. Родители решили дать ему необычное имя — Ляминор. Отметим, ля-минор – это минорная тональность с тоникой ля.
Ранее сообщалось, что врачам удалось спасти беременность женщины, пострадавшей от отравления в Красноярском крае. Напомним, 21 сентября двое детей погибли после употребления продуктов, приобретённых в местном магазине. Позже стало известно о ещё одной жертве.
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