В российском регионе на свет появился Ляминор

30 сентября в Оричевском отделении ЗАГС Кировской области зарегистрировали рождение мальчика с редким именем. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции.

Мальчик стал шестым ребёнком в семье Гизатуллиных-Илько. Родители решили дать ему необычное имя — Ляминор. Отметим, ля-минор – это минорная тональность с тоникой ля.