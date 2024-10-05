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5 октября, 02:21

В российском регионе на свет появился Ляминор

Семья из Кировской области назвала шестого ребёнка необычным именем Ляминор

30 сентября в Оричевском отделении ЗАГС Кировской области зарегистрировали рождение мальчика с редким именем. Об этом сообщили в региональном министерстве юстиции.

Мальчик стал шестым ребёнком в семье Гизатуллиных-Илько. Родители решили дать ему необычное имя — Ляминор. Отметим, ля-минор – это минорная тональность с тоникой ля.

Мария Погребняк поделилась трогательными фотографиями из роддома
Мария Погребняк поделилась трогательными фотографиями из роддома

Ранее сообщалось, что врачам удалось спасти беременность женщины, пострадавшей от отравления в Красноярском крае. Напомним, 21 сентября двое детей погибли после употребления продуктов, приобретённых в местном магазине. Позже стало известно о ещё одной жертве.

Обложка ©

flickr / Yoann JEZEQUEL

Артём Гапоненко
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