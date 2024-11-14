Гной и тьма: Россиянка лишилась глаза после простейшей операции за 100 тысяч
Женщина перестала видеть одним глазом после удаления катаракты в Магнитогорске
Женщина лишилась зрения на одном глазу после операции. Обложка © Telegram / SHOT
Жительница Белорецка потеряла зрение на одном глазу после операции по удалению катаракты за 100 тысяч рублей. Сейчас женщина наняла адвокатов и намерена взыскать ущерб через суд, также она написала заявление в СК. Об этом сообщает SHOT.
61-летняя женщина обратилась в частную клинику лазерной хирургии в Магнитогорске: плохо видела на один глаз, хотела восстановить зрение. Ей провели операцию: удалили мутный хрусталик и заменили на линзу. Обычно зрение стабилизируется через 1–4 недели после хирургического вмешательства, но уже спустя пару часов у неё началось воспаление и болевые ощущения.
Когда глаз стал болеть ещё сильнее, пенсионерка обратилась в НИИ глазных болезней в Уфе. Ей диагностировали гнойный эндофтальмит, который развился из-за попадания инфекции извне. Женщину госпитализировали, чтобы убрать гной и сохранить глазное яблоко. Однако зрение на левом глазу спасти не удалось.
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