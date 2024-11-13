Путин и саудовский принц пришли к важной договорённости

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля. Инициатором беседы стала саудовская сторона.

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», — говорится в заявлении.

Политики в ходе беседы отметили важность продолжения тесной координации в «ОПЕК плюс», а также оценили эффективность шагов по достижению баланса на мировом рынке энергетики. Кроме того, стороны затронули тему палестино-израильского конфликта, в отношении которого позиции России и Саудовской Аравии совпадают.