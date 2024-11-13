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Регион
13 ноября, 15:18

Путин и саудовский принц пришли к важной договорённости

Путин и саудовский принц условились расширить связи между странами

Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля. Инициатором беседы стала саудовская сторона.

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», — говорится в заявлении.

Политики в ходе беседы отметили важность продолжения тесной координации в «ОПЕК плюс», а также оценили эффективность шагов по достижению баланса на мировом рынке энергетики. Кроме того, стороны затронули тему палестино-израильского конфликта, в отношении которого позиции России и Саудовской Аравии совпадают.

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Ранее Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК+) продлила добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года. В заявлении также отмечается, что страны ОПЕК+ приветствовали заявление Ирака, а также совместное заявление РФ и Казахстана, которые «решительно подтвердили свою приверженность» как соглашению, так и добровольным сокращениям добычи нефти.

Татьяна Миссуми
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