Страны ОПЕК+ до конца года продлили добровольные сокращения добычи нефти

Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК+) продлили добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.

«Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольные корректировки в размере 2,2 миллиона баррелей в день до конца декабря 2024 года», — говорится в пресс-релизе.

В заявлении отмечается, что страны ОПЕК+ приветствовали заявление Ирака, а также совместное заявление РФ и Казахстана, которые «решительно подтвердили свою приверженность» как соглашению, так и добровольным сокращениям добычи и компенсационным графикам за добытые сверх установленных квот объёмы нефти.