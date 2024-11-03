Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 17:07

Страны ОПЕК+ до конца года продлили добровольные сокращения добычи нефти

Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК+) продлили добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.

«Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольные корректировки в размере 2,2 миллиона баррелей в день до конца декабря 2024 года», — говорится в пресс-релизе.

В заявлении отмечается, что страны ОПЕК+ приветствовали заявление Ирака, а также совместное заявление РФ и Казахстана, которые «решительно подтвердили свою приверженность» как соглашению, так и добровольным сокращениям добычи и компенсационным графикам за добытые сверх установленных квот объёмы нефти.

А в марте этого года вице-премьер Александр Новак анонсировал сокращение добычи нефти в РФ на 471 тысячу баррелей в сутки. Эти меры являются дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, анонсированному Москвой в апреле 2023 года. Новак добавил, что в дальнейшем прежние объёмы будут восстановлены в зависимости от условий рынка.

Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти на 2025 год
Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти на 2025 год
Обложка ©

Freepik / ArtPhoto_studio

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar