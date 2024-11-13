«Сдвиг в пользу России»: Запад признал потерю территорий Украины
WP: Запад признал территориальные потери Украины в пользу России
«Друзья» Украины всё примиряются с идеей, что Незалежная не вернёт потерянные территории. Об этом пишет газета Washington Post.
«Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону того, что война с Россией закончится только путём переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории», — говорится в публикации.
Там отметили, что в Европе также обеспокоены печальным положением ВСУ на поле боя. Кроме того, там предполагают, что новый президент СШАЯ Дональд Трамп перекроет финансирование Незалежной. Чиновники считают, что уже не приходится говорить о делёжке земель, ведь Украина находится уже не в том положении, чтобы продавливать свою позицию.
Ранее Life.ru писал, что Киев обеспокоен тем, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп может провести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей-Ди Вэнса. Согласно формуле, в этом случае Москва сохранит за собой ряд территорий. Кроме того, этот план исключает вступление Украины в НАТО.
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