«Друзья» Украины всё примиряются с идеей, что Незалежная не вернёт потерянные территории. Об этом пишет газета Washington Post.

«Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону того, что война с Россией закончится только путём переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории», — говорится в публикации.

Там отметили, что в Европе также обеспокоены печальным положением ВСУ на поле боя. Кроме того, там предполагают, что новый президент СШАЯ Дональд Трамп перекроет финансирование Незалежной. Чиновники считают, что уже не приходится говорить о делёжке земель, ведь Украина находится уже не в том положении, чтобы продавливать свою позицию.