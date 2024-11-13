Актриса Ломакина ушла из театра в Перозаводске после шутки о карельском языке
Валерия Ломакина. Обложка © VK / Лера Ломакина
Актриса Валерия Ломакина уволилась из Театра драмы Республики Карелия в Петрозаводске, потому что нарвалась на негативную реакцию после неудачной шутки про карельский язык в одном из телешоу. Об этом артистка рассказала в соцсети.
«К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией считаю невозможным для себя выходить на сцену Театра драмы Республики Карелия, поэтому вынуждена расторгнуть контракт. Ещё раз приношу свои извинения всем, кого невольно обидела», — написала она в VK.
Ломакина уже говорила, что испытывает огромную любовь к карельскому народу и очень благодарна ему за традиции и уникальную культуру. Свою некорректную шутку она объяснила тем, что не задумывалась о последствиях.
Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о подготовке обращения в управление Следственного комитета РФ по региону после оскорбительных шуток, сделанных актрисой Валерией Ломакиной из Петрозаводска на одном из развлекательных шоу. Во время выступления она карикатурно изобразила карельскую речь, назвала её атавизмом и сравнила с мужскими сосками.