Актриса Ломакина ушла из театра в Перозаводске после шутки о карельском языке

Актриса Валерия Ломакина уволилась из Театра драмы Республики Карелия в Петрозаводске, потому что нарвалась на негативную реакцию после неудачной шутки про карельский язык в одном из телешоу. Об этом артистка рассказала в соцсети.

«К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией считаю невозможным для себя выходить на сцену Театра драмы Республики Карелия, поэтому вынуждена расторгнуть контракт. Ещё раз приношу свои извинения всем, кого невольно обидела», — написала она в VK.

Ломакина уже говорила, что испытывает огромную любовь к карельскому народу и очень благодарна ему за традиции и уникальную культуру. Свою некорректную шутку она объяснила тем, что не задумывалась о последствиях.