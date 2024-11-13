Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве
Пресс раздавил мужчину на производстве в Москве. По данным SHOT, трагедия произошла в Северном Медведково.
Рабочий попал в тигельный пресс в небольшом цеху на Полярной улице. Что именно там производят и кому принадлежит помещение, сейчас выясняется.
А ранее в Санкт-Петербурге рабочий погиб из-за того, что его расплющило между колесом трактора и металлическим контейнером. Всё произошло на «Кировском заводе», мужчина забыл поставить спецтехнику на стояночный тормоз.
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