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13 ноября, 16:01

Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве

Пресс раздавил мужчину на производстве в Москве. По данным SHOT, трагедия произошла в Северном Медведково.

Рабочий попал в тигельный пресс в небольшом цеху на Полярной улице. Что именно там производят и кому принадлежит помещение, сейчас выясняется.

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А ранее в Санкт-Петербурге рабочий погиб из-за того, что его расплющило между колесом трактора и металлическим контейнером. Всё произошло на «Кировском заводе», мужчина забыл поставить спецтехнику на стояночный тормоз.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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