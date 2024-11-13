Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве

Пресс раздавил мужчину на производстве в Москве. По данным SHOT, трагедия произошла в Северном Медведково.

Рабочий попал в тигельный пресс в небольшом цеху на Полярной улице. Что именно там производят и кому принадлежит помещение, сейчас выясняется.