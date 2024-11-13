Огромный трактор расплющил рабочего в Петербурге

В Санкт-Петербурге рабочий погиб из-за того, что его расплющило между колесом трактора и металлическим контейнером. О страшной трагедии рассказал Mash на Мойке.

Всё произошло на «Кировском заводе» в Северной столице. Мужчина забыл поставить спецтехнику на стояночный тормоз и вышел из трактора. В итоге огромная машина наехала на него со спины и просто расплющила.