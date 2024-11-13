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13 ноября, 10:41

Огромный трактор расплющил рабочего в Петербурге

Mash на Мойке: В Санкт-Петербурге трактор наехал на рабочего, он скончался

В Санкт-Петербурге трактор расплющил рабочего между колесом и металлическим контейнером. Обложка © Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге трактор расплющил рабочего между колесом и металлическим контейнером. Обложка © Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге рабочий погиб из-за того, что его расплющило между колесом трактора и металлическим контейнером. О страшной трагедии рассказал Mash на Мойке.

Всё произошло на «Кировском заводе» в Северной столице. Мужчина забыл поставить спецтехнику на стояночный тормоз и вышел из трактора. В итоге огромная машина наехала на него со спины и просто расплющила.

62-летний тракторист скончался на месте. Рабочий не успел ничего сделать, а коллег в этот момент рядом не оказалось.

В Петербурге произошло массовое ДТП с девятью автомобилями
В Петербурге произошло массовое ДТП с девятью автомобилями

Ранее стало известно о страшной трагедии, которая произошла в Севастополе. Утром 13 ноября возле супермаркета взорвалась машина. Внутри авто находился военный, командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга — ему частично оторвало ноги, от серьёзных травм он скончался. Подрыв авто квалифицировали как теракт.

Наталья Афонина
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