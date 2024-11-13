Огромный трактор расплющил рабочего в Петербурге
Mash на Мойке: В Санкт-Петербурге трактор наехал на рабочего, он скончался
В Санкт-Петербурге трактор расплющил рабочего между колесом и металлическим контейнером. Обложка © Mash на Мойке
В Санкт-Петербурге рабочий погиб из-за того, что его расплющило между колесом трактора и металлическим контейнером. О страшной трагедии рассказал Mash на Мойке.
Всё произошло на «Кировском заводе» в Северной столице. Мужчина забыл поставить спецтехнику на стояночный тормоз и вышел из трактора. В итоге огромная машина наехала на него со спины и просто расплющила.
62-летний тракторист скончался на месте. Рабочий не успел ничего сделать, а коллег в этот момент рядом не оказалось.
Ранее стало известно о страшной трагедии, которая произошла в Севастополе. Утром 13 ноября возле супермаркета взорвалась машина. Внутри авто находился военный, командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга — ему частично оторвало ноги, от серьёзных травм он скончался. Подрыв авто квалифицировали как теракт.