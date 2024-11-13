Немецкие учёные осмыслили стандарты красоты и нашли идеальные женские формы

Немецкие исследователи из Констанцского университета провели работу по изучению привлекательности женского тела, чтобы понять, что именно влияет на её восприятие. Их труд опубликован в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

В обществе достаточно давно укрепилось мнение, что при оценке красоты человеческого тела самым важным аспектом является соответствие определённым пропорциям. Веками живописцы изучали золотое сечение — отношение целого к его частям, которое, как говорят, создаёт приятную для человеческого глаза форму. Когда речь идёт о женской красоте, то соотношение талии к бёдрам будет обязательной частью дискуссии. Эту величину рассчитывают делением окружности талии на окружность бёдер. Привлекательными обычно считают более низкие значения — около 0,7.

Исследователи эволюционной психологии предположили, что такое соотношение бёдер к талии может восприниматься как внешний признак здоровья и фертильности. Немецкие учёные сделали задачей своего нового исследования улучшение понимания предикторов (способов спрогнозировать) привлекательности.

Исследователи попросили 80 человек дать оценку 12 контурным рисункам, на которых были изображены фигуры разных женщин. Использовалась шкала от 1 до 100. Собрав ответы, учёные изменили рисунки, скорректировав изгибы боковых контуров тела без согласования пропорций бёдер и талии.

Результаты исследования продемонстрировали, что соотношение между женскими талией и бёдрами 0,7 воспринималось как самое привлекательное только для узких фигур, но по мере увеличения ширины тела этот эффект постепенно сходил на нет. При этом тела со средним уровнем округлости были высоко оценены вне зависимости от пропорции талии к бёдрам.