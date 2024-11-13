У Зеленского спешно открестились от планов назначать новые выборы на Украине

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что нет никаких оснований или предпосылок для проведения выборов на Украине, комментируя статью в The Economist, в которой упоминалась возможность их проведения 25 мая.

«Война по-прежнему находится в активной фазе, как и год назад. Это конфликт высокой интенсивности. У России нет настоящих намерений вести переговоры. Я не вижу причин говорить о начале политического сезона или какого-либо процесса», — заявил член команды Зеленского.

Он также подчеркнул, что подобные публикации могут иметь целью «принудить» Украину к «уступкам».