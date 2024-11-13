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13 ноября, 16:07

У Зеленского спешно открестились от планов назначать новые выборы на Украине

Подоляк опроверг публикацию The Economist о выборах президента Украины 25 мая

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что нет никаких оснований или предпосылок для проведения выборов на Украине, комментируя статью в The Economist, в которой упоминалась возможность их проведения 25 мая.

«Война по-прежнему находится в активной фазе, как и год назад. Это конфликт высокой интенсивности. У России нет настоящих намерений вести переговоры. Я не вижу причин говорить о начале политического сезона или какого-либо процесса», — заявил член команды Зеленского.

Он также подчеркнул, что подобные публикации могут иметь целью «принудить» Украину к «уступкам».

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Ранее Украина решила отправить тысячи студентов на обучение в Великобританию в целях формирования класса государственных служащих. Решение об учёбе «будущих министров и президента» Киев сейчас активно обсуждает с Лондоном.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Марина Фещенко
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