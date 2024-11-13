У Зеленского спешно открестились от планов назначать новые выборы на Украине
Подоляк опроверг публикацию The Economist о выборах президента Украины 25 мая
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что нет никаких оснований или предпосылок для проведения выборов на Украине, комментируя статью в The Economist, в которой упоминалась возможность их проведения 25 мая.
«Война по-прежнему находится в активной фазе, как и год назад. Это конфликт высокой интенсивности. У России нет настоящих намерений вести переговоры. Я не вижу причин говорить о начале политического сезона или какого-либо процесса», — заявил член команды Зеленского.
Он также подчеркнул, что подобные публикации могут иметь целью «принудить» Украину к «уступкам».
Ранее Украина решила отправить тысячи студентов на обучение в Великобританию в целях формирования класса государственных служащих. Решение об учёбе «будущих министров и президента» Киев сейчас активно обсуждает с Лондоном.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin