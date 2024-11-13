Российские власти обменяли девять поварих из «Азова»*

Девять женщин из национального батальона «Азов»* были обменены в ходе слушания их дела в Южном окружном военном суде, в результате чего подсудимых осталось 12 человек. Адвокат Татьяна Степкина сообщила об этом журналистам после закрытого заседания.

Девять женщин, которые работали поварами в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, были обменены. В марте 2022 года часть из них была задержана военными ДНР при попытке пересечения блокпоста на юго-западной окраине города, передаёт ТАСС.

Во время прений сторон прокурор запросил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 24 лет. Двое из 24 участников были обменяны и не присутствуют на заседаниях, 31 июля 2024 года стало известно о смерти одного из подсудимых в Ростове-на-Дону.

Среди обвиняемых есть участники «Азова»*, которые весной 2022 года собирали информацию о расположении сил ДНР и РФ, передавали её и стреляли по позициям республики и РФ из автомата. Некоторые из них планировали насильственный захват новых территорий Днбасса. Их задержали при попытке покинуть зону боевых действий у металлургического комбината.

Ранее попавшая в российский плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая рассказала, что была отправлена командованием в Курскую область под страхом расстрела за отказ. Она рассказала, что попала в войска добровольно и была отправлена «поваром» в Комары ДНР. Так как Балаклицкая проходила обучение в Англии, её отправили стрелком в третью роту.