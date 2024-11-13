«На этот раз всё по-другому»: СМИ узнали о планах Милании Трамп по переезду в Белый дом
СNN: Мелания Трамп не будет жить в Белом доме из-за семейных обстоятельств
Супруга будущего президента США Дональда Трампа Мелания не будет жить в Белом доме из-за семейных обстоятельств. Первая леди решила проводить большую часть времени между Нью-Йорком и Палм-Бич, чтобы быть рядом с сыном Бэрроном, который сейчас учится в Нью-Йоркском университете. Об это сообщает СNN.
«Я не волнуюсь, потому что на этот раз всё по-другому. У меня гораздо больше опыта и знаний. Я уже была в Белом доме. Когда ты приходишь туда, ты точно знаешь, чего ожидать», — цитирует СNN Меланию.
При этом Трамп также отказалась присутствовать на встрече с действующей первой леди Джилл Байден. Представители команды республиканца объяснили это занятостью, связанной с продвижением книги Мелании. Обсуждения о её графике и местах пребывания в роли первой леди продолжаются. Однако источники отмечают, что Трамп намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей.
Напомним, ранее Life.ru сообщил, что символическая встреча Джилл Байден с Меланией Трамп может не состояться. Подобные приглашения считаются важным символом мирной передачи власти. Однако в этом случае жест имеет и дополнительный подтекст, так как четыре года назад Дональд Трамп отказал в аналогичной встрече действующему президенту Джо Байдену.
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