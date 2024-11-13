«На этот раз всё по-другому»: СМИ узнали о планах Милании Трамп по переезду в Белый дом

Супруга будущего президента США Дональда Трампа Мелания не будет жить в Белом доме из-за семейных обстоятельств. Первая леди решила проводить большую часть времени между Нью-Йорком и Палм-Бич, чтобы быть рядом с сыном Бэрроном, который сейчас учится в Нью-Йоркском университете. Об это сообщает СNN.

«Я не волнуюсь, потому что на этот раз всё по-другому. У меня гораздо больше опыта и знаний. Я уже была в Белом доме. Когда ты приходишь туда, ты точно знаешь, чего ожидать», — цитирует СNN Меланию.

При этом Трамп также отказалась присутствовать на встрече с действующей первой леди Джилл Байден. Представители команды республиканца объяснили это занятостью, связанной с продвижением книги Мелании. Обсуждения о её графике и местах пребывания в роли первой леди продолжаются. Однако источники отмечают, что Трамп намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей.