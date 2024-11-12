Мелания Трамп может пропустить символическую встречу с Джилл Байден

Супруга избранного американского лидера Мелания Трамп, скорее всего, пропустит встречу с первой леди Джилл Байден в Белом доме, запланированную на среду, 13 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, Джилл Байден передала приглашение Мелании на прошлой неделе, когда её муж также пригласил избранного президента Дональда Трампа в Овальный кабинет. Подобные приглашения считаются важным символом мирной передачи власти. Однако в этом случае жест имеет и дополнительный подтекст, так как четыре года назад Дональд Трамп отказал в аналогичной встрече действующему президенту Джо Байдену.

По словам источника CNN, решение Мелании Трамп окончательно ещё не принято.