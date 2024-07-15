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15 июля, 05:22

Первая леди США пообщалась с женой Трампа

NBC: Джилл Байден и Мелания Трамп обсудили важные вопросы в телефонном разговоре

Джилл Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Джилл Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Первая леди США Джилл Байден провела телефонный разговор с бывшей первой леди — Меланией Трамп. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации телеканала, стороны обсудили важные вопросы. Подробности содержания беседы не уточнялись.

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Ранее бывшая первая леди США Мелания Трамп отреагировала на покушение на своего мужа, бывшего президента Дональда Трампа. Она назвала нападавшего "монстром", который видел в её супруге лишь "политическую машину".

Кирилл Сосновских
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