Первая леди США пообщалась с женой Трампа

Первая леди США Джилл Байден провела телефонный разговор с бывшей первой леди — Меланией Трамп. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации телеканала, стороны обсудили важные вопросы. Подробности содержания беседы не уточнялись.

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Ранее бывшая первая леди США Мелания Трамп отреагировала на покушение на своего мужа, бывшего президента Дональда Трампа. Она назвала нападавшего "монстром", который видел в её супруге лишь "политическую машину".