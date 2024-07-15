Первая леди США пообщалась с женой Трампа
NBC: Джилл Байден и Мелания Трамп обсудили важные вопросы в телефонном разговоре
Джилл Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Первая леди США Джилл Байден провела телефонный разговор с бывшей первой леди — Меланией Трамп. Об этом сообщил телеканал NBC News.
По информации телеканала, стороны обсудили важные вопросы. Подробности содержания беседы не уточнялись.
Ранее бывшая первая леди США Мелания Трамп отреагировала на покушение на своего мужа, бывшего президента Дональда Трампа. Она назвала нападавшего "монстром", который видел в её супруге лишь "политическую машину".