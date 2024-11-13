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Регион
13 ноября, 16:59

Восемь корпусов московского ЖК Green Park стоят без света уже более 3 часов

Восемь многоэтажных корпусов столичного жилого комплекса Green Park остались без света. Ситуацию не удаётся решить уже более трёх часов, сообщает SHOT.

Восемь домов ЖК Green Park остались без света и отопления. Коммунальщики пытаются дать в корпуса тепло с помощью специальных генераторов. Видео © SHOT

В беседе с телеграм-каналом жители домов рассказали, что в коммунальных службах не называют даже приблизительные сроки возвращения энергии. У части жителей уже начали остывать батареи. Для восстановления отопления сотрудники включают специальные генераторы во дворах — их можно увидеть в ролике выше.

Нехватка света уже скоро может фатально ударить по городам Украины, пишут СМИ
Нехватка света уже скоро может фатально ударить по городам Украины, пишут СМИ

Ранее Life.ru писал, что без света остались жители Белгородской области. Там Шебекино и посёлок Октябрьский в Белгородской области атаковали дроны. Судя по сообщениям местных властей, местные жители не пострадали, однако часть города сидела без электричества.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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