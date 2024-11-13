Восемь корпусов московского ЖК Green Park стоят без света уже более 3 часов
Восемь многоэтажных корпусов столичного жилого комплекса Green Park остались без света. Ситуацию не удаётся решить уже более трёх часов, сообщает SHOT.
Восемь домов ЖК Green Park остались без света и отопления. Коммунальщики пытаются дать в корпуса тепло с помощью специальных генераторов. Видео © SHOT
В беседе с телеграм-каналом жители домов рассказали, что в коммунальных службах не называют даже приблизительные сроки возвращения энергии. У части жителей уже начали остывать батареи. Для восстановления отопления сотрудники включают специальные генераторы во дворах — их можно увидеть в ролике выше.
Ранее Life.ru писал, что без света остались жители Белгородской области. Там Шебекино и посёлок Октябрьский в Белгородской области атаковали дроны. Судя по сообщениям местных властей, местные жители не пострадали, однако часть города сидела без электричества.