Восемь корпусов московского ЖК Green Park стоят без света уже более 3 часов

Восемь многоэтажных корпусов столичного жилого комплекса Green Park остались без света. Ситуацию не удаётся решить уже более трёх часов, сообщает SHOT.

Восемь домов ЖК Green Park остались без света и отопления. Коммунальщики пытаются дать в корпуса тепло с помощью специальных генераторов. Видео © SHOT

В беседе с телеграм-каналом жители домов рассказали, что в коммунальных службах не называют даже приблизительные сроки возвращения энергии. У части жителей уже начали остывать батареи. Для восстановления отопления сотрудники включают специальные генераторы во дворах — их можно увидеть в ролике выше.