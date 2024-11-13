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Регион
13 ноября, 18:05

«Тот же Минск, но хуже»: Лавров отверг идею заморозки конфликта на Украине

Лавров: Заморозка конфликта на Украине по ЛБС хуже минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Призывы заморозить украинский конфликт по линии фронта — это те же «минские соглашения», но в новой обёртке и даже хуже. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким, эпизоды их беседы показали в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно — того не вернёшь, давайте как-то заморозимся». Все равно то, что предлагают <...> «давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим». Это те же самые минские договорённости в новой упаковке. Даже хуже», — подчеркнул дипломат.

Лавров напомнил, что минские договорённости подразумевали окончательное решение политического кризиса на Украине. Кроме того, тогда речь шла о небольшой части Донбасса. Соглашения оказались бессмысленны, потому что Владимир Зеленский, как и бывший президент Украины Пётр Порошенко, не позволили этой части Донбасса особый статус, означающий в первую очередь право говорить на русском языке, хотя этого было достаточно, чтобы регион остался бы украинским.

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Ранее Сергей Лавров отметил, что всё больше государств в Азии, Африке и Латинской Америке начали понимать, что конфликт на Украине вспыхнул не в одночасье. По его словам, многие представители этих стран признают, что проблемы назревали годами и имели глубокие корни.

Юрий Лысенко
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