Призывы заморозить украинский конфликт по линии фронта — это те же «минские соглашения», но в новой обёртке и даже хуже. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким, эпизоды их беседы показали в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно — того не вернёшь, давайте как-то заморозимся». Все равно то, что предлагают <...> «давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим». Это те же самые минские договорённости в новой упаковке. Даже хуже», — подчеркнул дипломат.

Лавров напомнил, что минские договорённости подразумевали окончательное решение политического кризиса на Украине. Кроме того, тогда речь шла о небольшой части Донбасса. Соглашения оказались бессмысленны, потому что Владимир Зеленский, как и бывший президент Украины Пётр Порошенко, не позволили этой части Донбасса особый статус, означающий в первую очередь право говорить на русском языке, хотя этого было достаточно, чтобы регион остался бы украинским.