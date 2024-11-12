Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что всё больше стран в Азии, Африке и Латинской Америке начинают понимать, что конфликт на Украине не возник внезапно. По его словам, многие отмечают, что ситуация складывалась годами и имеет глубокие корни.

«Всё больше наших партнёров из Азии, Африки, Латинской Америки, когда им заявляют, что «надо осудить Россию, потому что она напала», начинают понимать, что всё это сложилось не в одночасье», — сказал министр на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Лавров подчеркнул, что на протяжении многих лет на Украине последовательно ограничивали использование русского языка в образовании, медиа и культуре, а недавно запретили каноническую Украинскую православную церковь. Он отметил, что международные организации, такие как ЮНЕСКО и ОБСЕ, не отреагировали на эти действия.

При этом, по мнению Лаврова, западные лидеры, включая Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, поддерживают Украину якобы во имя «европейских ценностей», которые России совершенно не нужны. Министр указал, что мировое большинство видит несправедливость в подходах Запада, стремящегося удержать своё влияние, игнорируя преступления киевского режима. Он считает, что симпатии международного сообщества всё больше склоняются в пользу справедливости и уважения международного права.