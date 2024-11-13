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13 ноября, 19:12

В Сочи вернулись морские блюдечки, почти истреблённые хищным моллюском рапаном

Морские блюдечки. Фото © Wikipedia/Tango22

Морские блюдечки. Фото © Wikipedia/Tango22

В Сочи зафиксировали возвращение исчезнувшего вида — ранее считалось, что морские блюдечки были истреблены хищным моллюском рапаном. Новостями поделилась пресс-служба Сочинского географического общества (СГО).

«Члены географического общества зафиксировали у Южного мола морского порта многочисленную колонию улиток, напоминающих по форме китайскую шляпку. Ими была облеплена вся волноотбойная стенка на линии прибоя и под водой», — говорится в сообщении.

В 60-х годах прошлого столетия моллюск морское блюдечко — улитка без завитков диаметром до 4,5 см и высотой до 1,5 см — обитал в прибрежных водах Чёрного моря. Однако рапаны практически уничтожили эту популяцию. К счастью, доктор биологических наук Жанна Селифонова из Новороссийска подтвердила восстановление биоразнообразия, морское блюдечко заметили также в районе Пицунды и Гудауты.

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Ранее учёные заявили, что к 2099 году в Чёрном море станет больше медуз из-за потепления. Также появятся другие виды морских обитателей — тепловодные «вселенцы» из других районов Мирового океана. Они уже начали заселять Чёрное море и интенсивно размножаться. При этом могут полностью исчезнуть холодноводные виды зоопланктона.

Алена Пенчугина
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