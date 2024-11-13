Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудил с президентом России Владимиром Путиным усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Саудовское агентство новостей SPA. Политики провели разговор по телефону.

«Был обсуждён ряд вопросов и тем, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие украинско-российского кризиса и усилия, предпринятые в этом направлении», — заверили в агентстве.

Кроме того, во время разговора по телефону речь шла и о «выдающихся отношениях между королевством и Россией». Президент РФ и наследный принц СА также обсудили усилия, предпринимаемые для повышения уровня отношений между двумя странами.