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13 ноября, 18:35

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудил с президентом России Владимиром Путиным усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Саудовское агентство новостей SPA. Политики провели разговор по телефону.

«Был обсуждён ряд вопросов и тем, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие украинско-российского кризиса и усилия, предпринятые в этом направлении», — заверили в агентстве.

Кроме того, во время разговора по телефону речь шла и о «выдающихся отношениях между королевством и Россией». Президент РФ и наследный принц СА также обсудили усилия, предпринимаемые для повышения уровня отношений между двумя странами.

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Ранее Life.ru писал, что Путин и саудовский принц пришли к важной договорённости о расширении связи между странами. Политики в ходе беседы отметили важность продолжения тесной координации в «ОПЕК плюс», а также оценили эффективность шагов по достижению баланса на мировом рынке энергетики. Кроме того, стороны затронули тему палестино-израильского конфликта, в отношении которого позиции России и Саудовской Аравии совпадают.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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