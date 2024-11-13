Белоусов и генсек ОДКБ обсудили будущее развитие военного сотрудничества

В Министерстве обороны России сообщили, что в Москве состоялась встреча между российским министром обороны Андреем Белоусовым и генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. В рамках переговоров они обсудили темы военного сотрудничества и его дальнейшее развитие, а также подготовку к предстоящему заседанию в Астане.

«13 ноября 2024 года в городе Москве состоялась рабочая встреча министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках Организации и перспективы его развития, а также ход подготовки к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане», — рассказали в пресс-службе.