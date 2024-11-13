Белоусов и генсек ОДКБ обсудили будущее развитие военного сотрудничества
В Министерстве обороны России сообщили, что в Москве состоялась встреча между российским министром обороны Андреем Белоусовым и генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. В рамках переговоров они обсудили темы военного сотрудничества и его дальнейшее развитие, а также подготовку к предстоящему заседанию в Астане.
«13 ноября 2024 года в городе Москве состоялась рабочая встреча министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках Организации и перспективы его развития, а также ход подготовки к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане», — рассказали в пресс-службе.
Ранее на Life.ru сообщалось, что Белоусов провёл обсуждение с Анной Цивилёвой, статс-секретарём — заместителем министра обороны и руководителем фонда «Защитники Отечества», по поводу соцподдержки участников спецоперации (СВО). Цивилёва подчеркнула, что существующие формы компенсаций не учитывают индивидуальные обстоятельства и тяжесть ранений у участников СВО. Поэтому она предложила инициативу, предполагающую разработку индивидуального подхода к выплатам.
ТАСС / Савицкий Вадим