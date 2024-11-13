Два человека пострадали при обрушении моста на дороге в Крыму
Обрушение моста произошло между сёлами Изумрудное и Маслово в Крыму. Об этом сообщили в МЧС России.
В этот момент на дороге Джанкой — Маслово находились легковушка и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших. На месте продолжают работать экстренные службы.
Обрушение моста в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России
Ранее Life.ru рассказывал, как в Крыму на ходу загорелся автозак с тремя заключёнными. Арестантов оперативно вывели из авто и вызвали пожарных. Никто не пострадал.
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Telegram / МЧС России