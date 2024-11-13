Два человека пострадали при обрушении моста на дороге в Крыму

Обрушение моста произошло между сёлами Изумрудное и Маслово в Крыму. Об этом сообщили в МЧС России.

В этот момент на дороге Джанкой — Маслово находились легковушка и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших. На месте продолжают работать экстренные службы.

Обрушение моста в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России