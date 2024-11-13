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Регион
13 ноября, 19:09

Два человека пострадали при обрушении моста на дороге в Крыму

Обрушение моста произошло между сёлами Изумрудное и Маслово в Крыму. Об этом сообщили в МЧС России.

В этот момент на дороге Джанкой — Маслово находились легковушка и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших. На месте продолжают работать экстренные службы.

Обрушение моста в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России

Названа мощность взрывчатки, заложенной в машине военного в Севастополе
Названа мощность взрывчатки, заложенной в машине военного в Севастополе

Ранее Life.ru рассказывал, как в Крыму на ходу загорелся автозак с тремя заключёнными. Арестантов оперативно вывели из авто и вызвали пожарных. Никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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