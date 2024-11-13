Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 12:32

Названа мощность взрывчатки, заложенной в машине военного в Севастополе

РИАН: Авто военного в Севастополе подорвали взрывчаткой с 200 г тротила

Мощность взрывчатки, которая была использована при подрыве внедорожника в Севастополе, составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, для подрыва внедорожника использовалось взрывное устройство большой мощности — в тротиловом эквиваленте порядка 200 граммов»,цитирует собеседника РИА «Новости».

СБУ назвала подорванного в Севастополе капитана «законной целью»
СБУ назвала подорванного в Севастополе капитана «законной целью»

Напомним, утром 13 ноября возле одного из севастопольских супермаркетов взорвался внедорожник. Внутри в этот момент находился российский военнослужащий — бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан 1-го ранга Валерий Т. Взрывом офицеру частично оторвало ноги, врачи не смогли его спасти. СК квалифицировал происшествие как теракт. СБУ взяла на себя ответственность за подрыв.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar