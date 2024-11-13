Названа мощность взрывчатки, заложенной в машине военного в Севастополе
РИАН: Авто военного в Севастополе подорвали взрывчаткой с 200 г тротила
Мощность взрывчатки, которая была использована при подрыве внедорожника в Севастополе, составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в экстренных службах.
«По предварительной информации, для подрыва внедорожника использовалось взрывное устройство большой мощности — в тротиловом эквиваленте порядка 200 граммов», — цитирует собеседника РИА «Новости».
Напомним, утром 13 ноября возле одного из севастопольских супермаркетов взорвался внедорожник. Внутри в этот момент находился российский военнослужащий — бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан 1-го ранга Валерий Т. Взрывом офицеру частично оторвало ноги, врачи не смогли его спасти. СК квалифицировал происшествие как теракт. СБУ взяла на себя ответственность за подрыв.