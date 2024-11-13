СБУ назвала подорванного в Севастополе капитана «законной целью»
В Службе безопасности Украины не только взяли ответственность за сегодняшний теракт в Севастополе, но и назвали погибшего военного «законной целью». Об этом сообщает Украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники в СБУ.
«Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны», — заявил источник.
Напомним, авто взорвалось утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился военный — бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга. Ему частично оторвало ноги, спасти его не удалось. Следствие квалифицировало подрыв авто как теракт.
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