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13 ноября, 21:30

Минздрав сообщил о тяжёлом состоянии пострадавшего при обрушении моста в Крыму

Обрушившийся мост в Крыму. Обложка © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

Обрушившийся мост в Крыму. Обложка © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

Один из двух пострадавших при обрушении моста в Крыму находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном управлении Минздрава.

«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое», – уточнили в ведомстве.

Второй человек после обследования был отправлен на амбулаторное лечение, отказавшись от госпитализации.

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В управлении Следственного комитета по Крыму назвали причину обрушения моста на дороге Джанкой - Маслово. Всему виной стал перегруженный большегруз. Прокуратура Крыма взяла проверку происшествия на контроль.

Напомним, мост обрушился, когда на нём находилось два автомобиля — легковушка и грузовик. В результате сотрудникам МЧС пришлось деблокировать двух человек. На месте работают экстренные службы.

Артур Лапсаков
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