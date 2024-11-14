Минздрав сообщил о тяжёлом состоянии пострадавшего при обрушении моста в Крыму
Обрушившийся мост в Крыму. Обложка © Telegram / Следком Крыма и Севастополя
Один из двух пострадавших при обрушении моста в Крыму находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном управлении Минздрава.
«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое», – уточнили в ведомстве.
Второй человек после обследования был отправлен на амбулаторное лечение, отказавшись от госпитализации.
В управлении Следственного комитета по Крыму назвали причину обрушения моста на дороге Джанкой - Маслово. Всему виной стал перегруженный большегруз. Прокуратура Крыма взяла проверку происшествия на контроль.
Напомним, мост обрушился, когда на нём находилось два автомобиля — легковушка и грузовик. В результате сотрудникам МЧС пришлось деблокировать двух человек. На месте работают экстренные службы.