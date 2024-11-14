Два мощных взрыва раздались у здания Верховного суда Бразилии
Два мощных взрыва раздались у здания Верховного суда Бразилии, сообщил портал G1. Людей эвакуировали из помещения.
На месте находятся пожарные и военные, специализирующиеся на взрывчатых веществах. Район оцеплен. По предварительным данным, погиб один человек.
Обстановка у здания Верховного суда Бразилии. Видео © X / Mundo en Conflicto
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