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Регион
13 ноября, 23:48

Два мощных взрыва раздались у здания Верховного суда Бразилии

Два мощных взрыва раздались у здания Верховного суда Бразилии, сообщил портал G1. Людей эвакуировали из помещения.

На месте находятся пожарные и военные, специализирующиеся на взрывчатых веществах. Район оцеплен. По предварительным данным, погиб один человек.

Обстановка у здания Верховного суда Бразилии. Видео © X / Mundo en Conflicto

Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле
Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве на железнодорожном вокзале в Пакистане. Погибли более 20 человек. В городе Кветта вводили режим ЧС.

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X / Mundo en Conflicto

Артур Лапсаков
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