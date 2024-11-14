Два мощных взрыва раздались у здания Верховного суда Бразилии, сообщил портал G1. Людей эвакуировали из помещения.

На месте находятся пожарные и военные, специализирующиеся на взрывчатых веществах. Район оцеплен. По предварительным данным, погиб один человек.

Обстановка у здания Верховного суда Бразилии. Видео © X / Mundo en Conflicto