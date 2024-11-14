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14 ноября, 00:30

Тренерская легенда НБА перенёс микроинсульт прямо перед матчем

Тренер клуба НБА «Сан-Антонио» Грегг Попович перенёс микроинсульт

Грегг Попович. Обложка © Х / Shams Charania

Грегг Попович. Обложка © Х / Shams Charania

Главный тренер баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович перенёс микроинсульт. Информацию подтвердили на официальной странице команды в соцсети X. Инцидент произошёл 2 ноября, прямо перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против «Миннесоты Тимбервулвз».

По сообщению клуба, тренер уже приступил к реабилитации. Однако точные сроки возвращения Поповича на скамейку пока неизвестны. Представители команды подчеркнули, что в это непростое время организация и семья Поповича благодарны за уважение к их частной жизни.

Грегг Попович, которому сейчас 75 лет, руководит «Сан-Антонио Спёрс» с 1996 года. За это время он пять раз приводил команду к титулу чемпиона НБА. Американский тренер является абсолютным рекордсменом по числу побед среди всех тренеров в истории ассоциации и с 2023 года официально входит в Зал баскетбольной славы.

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Артём Гапоненко
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