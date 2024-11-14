Тренерская легенда НБА перенёс микроинсульт прямо перед матчем
Тренер клуба НБА «Сан-Антонио» Грегг Попович перенёс микроинсульт
Грегг Попович. Обложка © Х / Shams Charania
Главный тренер баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович перенёс микроинсульт. Информацию подтвердили на официальной странице команды в соцсети X. Инцидент произошёл 2 ноября, прямо перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против «Миннесоты Тимбервулвз».
По сообщению клуба, тренер уже приступил к реабилитации. Однако точные сроки возвращения Поповича на скамейку пока неизвестны. Представители команды подчеркнули, что в это непростое время организация и семья Поповича благодарны за уважение к их частной жизни.
Грегг Попович, которому сейчас 75 лет, руководит «Сан-Антонио Спёрс» с 1996 года. За это время он пять раз приводил команду к титулу чемпиона НБА. Американский тренер является абсолютным рекордсменом по числу побед среди всех тренеров в истории ассоциации и с 2023 года официально входит в Зал баскетбольной славы.
Ранее Life.ru сообщал о госпитализации актёра Ильи Носкова, известного многим зрителям по сериалу «Молодёжка». Он был экстренно доставлен в больницу с подозрением на пневмонию. У артиста поднялась высокая температура и начался удушающий кашель.