Американский баскетболист отказался ехать в РФ после удара ВСУ по дому, где он должен был жить
Чемпион NBA отказался ехать в саратовский БК "Автодор" после атаки дронов ВСУ
Квиндари Уэзерспун. Фото © ТАСС / ZUMA Tim / Gangloff
Баскетболист Куинндэри Уизерспун отказался от переезда в Саратов и выступлений за БК «Автодор». Контракт на 31 млн рублей уже был подписан сторонами, но потом украинские БПЛА атаковали дом, в котором должен был проживать игрок. Об этом сообщает Mash.
«Автодор» в середине августа объявил, что в их команду переходит бывший партнёр легендарного Стефена Карри. Фанатам понравилось такое усиление состава, но на днаях пресс-служба рассказала, что разыгрывающий защитник так и не прилетел к ним, а трубку и вовсе перестал поднимать. В связи с этим руководство решило обратиться в суд.
Оказалось, что на решение Уизерспуна повлияла атака украинских беспилотников саратовского ЖК «Волга Скай», где спортсмен должен был проживать. Увидев такие новости, баскетболист испугался и решил отказаться от идеи переезда в Россию.
"Клуб столкнулся с абсолютно непрофессиональным отношением к делу со стороны игрока Куинндэри Уизерспуна. Игрок пропустил несколько авиарейсов для прибытия в расположение клуба, а затем совсем перестал выходить на связь. В связи с этим БК "Автодор" в настоящее время ведёт поиск другого игрока на позицию атакующего защитника и предпримет все возможности, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Уизерспуном", — рассказали в самом "Автодоре".
Напомним, что 26 августа украинская армия атаковала Саратовскую область беспилотниками, в результате чего пострадало четыре человека. Обломки сбитых украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Среди повреждённых зданий оказался и ЖК «Волга Скай».