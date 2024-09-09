Американский баскетболист отказался ехать в РФ после удара ВСУ по дому, где он должен был жить

Баскетболист Куинндэри Уизерспун отказался от переезда в Саратов и выступлений за БК «Автодор». Контракт на 31 млн рублей уже был подписан сторонами, но потом украинские БПЛА атаковали дом, в котором должен был проживать игрок. Об этом сообщает Mash.

«Автодор» в середине августа объявил, что в их команду переходит бывший партнёр легендарного Стефена Карри. Фанатам понравилось такое усиление состава, но на днаях пресс-служба рассказала, что разыгрывающий защитник так и не прилетел к ним, а трубку и вовсе перестал поднимать. В связи с этим руководство решило обратиться в суд.

Оказалось, что на решение Уизерспуна повлияла атака украинских беспилотников саратовского ЖК «Волга Скай», где спортсмен должен был проживать. Увидев такие новости, баскетболист испугался и решил отказаться от идеи переезда в Россию.