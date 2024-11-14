Священники раскрыли Life.ru, под какими именами чаще всего крестили детей в 2024 году

В 2024 году самыми популярными именами при крещении детей стали Артём, Александр, Михаил, София, Виктория, Анна, Мария, Дарья и Алиса. Об этом в беседе с Life.ru рассказал священник Владислав Береговой.

Однако он уточнил, что девочек Алис крестят под другим именем, так как в православии нет такой святой.

В настоящее время уже нет прошлой традиции давать имена в зависимости от дня крещения, добавил священник Николай Савченко. По его словам, раньше, если крещение проходило в день святого Николая, ребёнку давали имя Николай, а если в день архангела Михаила — Михаил.

«Чаще всего в этом году мальчиков крестили под обычными именами, как у всех мальчиков: Александр, Сергей, Михаил. Девочкам при крещении также давали имена Екатерина, Наталья, Анна», — отметил священнослужитель.