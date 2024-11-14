Взрывы у здания Верховного суда Бразилии устроил смертник
Взрыв на площади Трёх властей, вокруг которой расположены здания Верховного суда Бразилии, Национального конгресса и рабочая резиденция президента случился из-за начинённого взрывчаткой и фейерверками автомобиля. Об этом пишет портал G1.
Кроме того, там находился мужчина с прикреплённой на теле взрывчаткой. Как рассказала замгубернатора федерального округа Селина Леао, он пытался проникнуть в здание суда, перед входом лёг на землю и привёл устройство в действие.
По не подтверждённым данным, погибшим мог быть Франсиско Вандерли Луису из штата Санта-Катарина, который в 2020 году баллотировался на муниципальных выборах от Либеральной партии, но не был избран. Перед случившимся он угрожал в соцсетях терактом.
Обстановка у здания Верховного суда Бразилии после взрывов. Видео © X / El Corresponsal
Сейчас на месте продолжают работать эксперты и правоохранители.
Напомним, после двух взрывов здание суда эвакуировали. Предварительно, погиб один человек, он и мог привести взрывные устройства в действие.
X / El Corresponsal