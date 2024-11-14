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14 ноября, 03:10

Взрывы у здания Верховного суда Бразилии устроил смертник

Взрыв на площади Трёх властей, вокруг которой расположены здания Верховного суда Бразилии, Национального конгресса и рабочая резиденция президента случился из-за начинённого взрывчаткой и фейерверками автомобиля. Об этом пишет портал G1.

Кроме того, там находился мужчина с прикреплённой на теле взрывчаткой. Как рассказала замгубернатора федерального округа Селина Леао, он пытался проникнуть в здание суда, перед входом лёг на землю и привёл устройство в действие.

По не подтверждённым данным, погибшим мог быть Франсиско Вандерли Луису из штата Санта-Катарина, который в 2020 году баллотировался на муниципальных выборах от Либеральной партии, но не был избран. Перед случившимся он угрожал в соцсетях терактом.

Обстановка у здания Верховного суда Бразилии после взрывов. Видео © X / El Corresponsal

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Сейчас на месте продолжают работать эксперты и правоохранители.

Напомним, после двух взрывов здание суда эвакуировали. Предварительно, погиб один человек, он и мог привести взрывные устройства в действие.

Обложка ©

X / El Corresponsal

Артур Лапсаков
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