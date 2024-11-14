Жители Приморья пожаловались на отсутствие лекарств для диабетиков

Жители Шкотовского района в Приморье пожаловались на отсутствие лекарств для диабетиков. По данным SHOT, в местной больнице людям перестали выдавать нужные препараты, в частности «Тресибу» и «Фиасп».

По словам жителей Шкотова, причины медработники называют разные: в основном ссылаются на то, что «система отказывается выдавать рецепт» или, что данные лекарства больше не выдают взрослым — только детям. Иногда, по словам пациентов, им предлагают аналоги, но те им не помогают.

В результате, диабетики вынуждены покупать инсулин за свои деньги, но в местных аптеках его практически нет в продаже.

Одна из жительниц Шкотовского района заявила телеграм-каналу, что её сын, который болен диабетом, даже был вынужден переехать жить в Москву, чтобы у него всегда были в доступе необходимые лекарства.

В Минздраве Приморья прокомментировали ситуацию так: «Для инсулинозависимых пациентов закупаются льготные препараты по международным непатентованным наименованиям — инсулины. В условиях отсутствия препарата с одним торговым названием он заменяется на другой. Они есть в наличии».