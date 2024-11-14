Россия получила место в Комитете по программе и координации ООН, опередив Литву

Россия одержала победу над Литвой в борьбе за место в Комитете по программе и координации Организации Объединённых Наций и была избрана в его состав на период с 2025 по 2027 годы. Об этом сообщила российская миссия при ООН.

Этот комитет является ключевым вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС, его основная функция заключается в оценке предложений генсекретаря по регулярному бюджету и программной деятельности ООН на соответствие мандатам директивных органов.

Выборы состоялись 13 ноября в Нью-Йорке в рамках 38-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи. По итогам голосования Россия получила 104 голоса, опередив Литву, которая набрала 83 голоса.

Кроме того, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов был утверждён членом Комиссии по международной гражданской службе на 2025-2028 годы, а заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков вошёл в состав Пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок.

Российская делегация отметила, что эти назначения подтверждают авторитетное положение России в обсуждении ключевых административных и кадровых вопросов в ООН.