Решившаяся на эвтаназию 22-летняя девушка передумала за миг до смертельной инъекции

Молодая женщина из Голландии решилась на эвтаназию, но попросила свернуть процесс в последнюю минуту. Об этом сообщает The Times.

22-летняя Роми в течение многих лет не могла справиться с анорексией и страдала от клинической депрессии. Четыре года назад она начала убеждать психиатра и членов семьи в том, что эвтаназия будет лучшим вариантом для неё. По голландским законам, с 2001 года такую процедуру проводят на добровольной основе у пациентов, испытывающих ужасающие физические или психологические страдания без шансов на улучшение. Таким образом, у Роми получилось добиться разрешения на умерщвление.

Девушка уже находилась на больничной койке и слушала медсестру, диктующую ей порядок своих действий. В соответствии с протоколом, она спросила у пациентки: «Вы уверены?». Когда игла уже почти коснулась кожи Роми, она внезапно попросила прервать процедуру, а из её глаз потекли слёзы.

Позже Роми успокоилась и решила повторить процедуру, однако друзья и психиатр убедили её продолжить терапию. Сейчас она проживает в коммуне для людей с психическими заболеваниями в Роттердаме. Кажется, её жизнь стала налаживаться, ведь два месяца назад она поступила на курсы для педагогов.

«Я не жалею о своём путешествии. Поскольку я была так близка к смерти, я воспринимаю жизнь как нечто ценное. Не всегда всё будет хорошо, но теперь я знаю, что в конце туннеля есть свет», — сказала девушка в интервью.