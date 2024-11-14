В Нижнем Тагиле малютка наелась маминых таблеток и чуть не умерла

В среду, 13 ноября, в Нижнем Тагиле госпитализировали полуторагодовалую девочку с тяжёлым отравлением лекарственными препаратами. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Сообщается, что за ребёнком не досмотрела 25-летняя мать. Около 06:30 пока она занималась домашними делами, малышка нашла таблетки, находившиеся в свободном доступе, и съела их. В результате её увезли в реанимационное отделение больницы.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также оценить работу органов системы профилактики. Известно, что семья девочки состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении.