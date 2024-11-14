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14 ноября, 07:51

В Нижнем Тагиле малютка наелась маминых таблеток и чуть не умерла

В Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, съев таблетки

В среду, 13 ноября, в Нижнем Тагиле госпитализировали полуторагодовалую девочку с тяжёлым отравлением лекарственными препаратами. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Сообщается, что за ребёнком не досмотрела 25-летняя мать. Около 06:30 пока она занималась домашними делами, малышка нашла таблетки, находившиеся в свободном доступе, и съела их. В результате её увезли в реанимационное отделение больницы.

На Урале школьник отравился таблетками, отпускаемыми по рецепту
На Урале школьник отравился таблетками, отпускаемыми по рецепту

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также оценить работу органов системы профилактики. Известно, что семья девочки состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении.

Ранее похожий случай произошёл в Москве, но с более печальным исходом. Полуторагодовалый малыш отравился мамиными таблетками для сердца. Близкие отвлеклись и занимались своими делами, в это время малыш увидел на кухонном столе блестящую упаковку с таблетками и съел несколько штук. Отравление оказалось смертельным.

Обложка ©

freepik/mrsiraphol

Алёна Зиновьева
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