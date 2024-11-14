Войска России выровняли фронт между Новодаровкой и Ровнополем
Рогов сообщил о выравнивании линии фронта у Новодаровки и Ровнополя в ДНР
Российским военнослужащим удалось выровнять линию соприкосновения между сёлами Новодаровка и Ровнополь на Времевском направлении, тем самым ещё больше углубившись в оборону противника. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска продвинулись на запад от Новодаровки и на восток от неё, практически выровняв участок фронта между Новодаровкой и Ровнополем», — пояснил он.
Рогов добавил, что в северной части Новодаровки наши военные продолжают проводить зачистку и выдавливают противника, освобождая метр за метром. Он напомнил, что сейчас на этом участке ВС РФ практически вплотную подошли к границе между ДНР и Запорожьем.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Ровнополь в ДНР. Также было нанесено поражение формированиям четырёх бригад ВСУ и теробороны в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зелёного Поля.
ТАСС / Александр Река