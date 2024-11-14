Войска России выровняли фронт между Новодаровкой и Ровнополем

Российским военнослужащим удалось выровнять линию соприкосновения между сёлами Новодаровка и Ровнополь на Времевском направлении, тем самым ещё больше углубившись в оборону противника. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись на запад от Новодаровки и на восток от неё, практически выровняв участок фронта между Новодаровкой и Ровнополем», — пояснил он.

Рогов добавил, что в северной части Новодаровки наши военные продолжают проводить зачистку и выдавливают противника, освобождая метр за метром. Он напомнил, что сейчас на этом участке ВС РФ практически вплотную подошли к границе между ДНР и Запорожьем.