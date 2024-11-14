«‎Будут отслежены и ликвидированы!» Офицеров ГУР заметили в сирийских лагерях с террористами

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, которые вооружают террористов в сирийском Идлибе, будут ликвидированы. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«У нас, действительно, есть данные в отношении того, что украинские специалисты из ГУР Украины находятся на территории Идлиба. Все эти люди будут отслежены и ликвидированы как пособники терроризма», — подчеркнул Лаврентьев в интервью ТАСС.

Российские военные выяснили, что украинцы поставляют в Идлиб беспилотники, обучают террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» их использовать и самостоятельно изготавливать. Лаврентьев предупредил, что FPV-дроны с видом от первого лица очень опасны в руках сирийских боевиков. Москва уже подняла этот вопрос в беседах с сирийской оппозицией.

«Указывали на очень опасный и деструктивный характер таких действий. То, что Украина использует уже территорию Сирии, для того чтобы нанести максимум ущерба РФ, это, конечно, выходит за рамки», — сказал Лаврентьев.