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14 ноября, 07:59

Тело студента из Миасса нашли под окнами общежития «Военмеха» в Петербурге

Тело студента БГТУ «Военмех» было найдено под окнами общежития на улице Здоровцева в Санкт-Петербурге. Накануне трагедии 20-летний молодой человек серьезно поссорился со своей девушкой, пишет Mash на Мойке.

Комендант общежития обратился в экстренные службы, но, к сожалению, прибывшие медики не смогли спасти студента.

Погибший парень приехал в северную столицу из Миасса Челябинской области, как и его 20-летняя подруга. По словам знакомых, у пары была длительная история отношений, и их эмоции часто выходили из-под контроля, что иногда приводило к конфликтам.

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А ранее стало известно, что убийцей женщины, чьё тело было найдено на детской площадке на территории Новой Москвы, по всей видимости, оказалась её дочь. Об этом сообщила накануне пресс-служба столичного СК. Девушку задержали.

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Life.ru

Марина Фещенко
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