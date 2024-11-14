Тело студента из Миасса нашли под окнами общежития «Военмеха» в Петербурге
Тело студента БГТУ «Военмех» было найдено под окнами общежития на улице Здоровцева в Санкт-Петербурге. Накануне трагедии 20-летний молодой человек серьезно поссорился со своей девушкой, пишет Mash на Мойке.
Комендант общежития обратился в экстренные службы, но, к сожалению, прибывшие медики не смогли спасти студента.
Погибший парень приехал в северную столицу из Миасса Челябинской области, как и его 20-летняя подруга. По словам знакомых, у пары была длительная история отношений, и их эмоции часто выходили из-под контроля, что иногда приводило к конфликтам.
А ранее стало известно, что убийцей женщины, чьё тело было найдено на детской площадке на территории Новой Москвы, по всей видимости, оказалась её дочь. Об этом сообщила накануне пресс-служба столичного СК. Девушку задержали.
Life.ru