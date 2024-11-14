Ущерб от действий ВСУ на территории России оценили в 60 млрд рублей
Ущерб от действий ВСУ на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей оценили в 60 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты СК РФ, они провели около 900 оценочных экспертиз.
«В рамках проведённых экспертиз исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры. Стоимость их восстановления составила почти 60 миллиардов рублей», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия обязательно взыщет с Украины ущерб, который Вооружённые силы Незалежной нанесли нашей стране.
ТАСС / П/с губернатора Белгородской области