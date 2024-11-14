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14 ноября, 08:47

Боррель с трибуны Европарламента сравнил Трампа с диктатором Франко

Боррель счёл, что США «уже не те», а Трамп похож на испанского диктатора Франко

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, готовящийся к своей отставке 1 декабря, заявил, что США уже «не те, какими были раньше», а нового американского лидера он сравнил с испанским диктатором Франсиско Франко, который довёл страну до гражданской войны.

«Соединённые Штаты (при Трампе — прим. Life.ru) уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времён Гонсалеса», — сказал Боррель на слушаниях в Европарламенте по вопросам отношений ЕС и США.

Он добавил, что видит разницу между Трампом и Франко только в том, что американского президента избрали граждане США. Кроме того, Борель в очередной раз призвал ЕС «не дать Украине пасть». Он пригрозил, что «история осудит Запад», если Трамп перестанет помогать Киеву.

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Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выступает за наращивание военной помощи Украине и за разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам на территории России. По его словам, европейские страны не должны останавливать дипломатическую и оборонную поддержку Незалежной «в этот критический час».

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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