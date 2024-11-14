Боррель с трибуны Европарламента сравнил Трампа с диктатором Франко
Боррель счёл, что США «уже не те», а Трамп похож на испанского диктатора Франко
Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, готовящийся к своей отставке 1 декабря, заявил, что США уже «не те, какими были раньше», а нового американского лидера он сравнил с испанским диктатором Франсиско Франко, который довёл страну до гражданской войны.
«Соединённые Штаты (при Трампе — прим. Life.ru) уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времён Гонсалеса», — сказал Боррель на слушаниях в Европарламенте по вопросам отношений ЕС и США.
Он добавил, что видит разницу между Трампом и Франко только в том, что американского президента избрали граждане США. Кроме того, Борель в очередной раз призвал ЕС «не дать Украине пасть». Он пригрозил, что «история осудит Запад», если Трамп перестанет помогать Киеву.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выступает за наращивание военной помощи Украине и за разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам на территории России. По его словам, европейские страны не должны останавливать дипломатическую и оборонную поддержку Незалежной «в этот критический час».
ТАСС / АР