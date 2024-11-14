«Пережить тяжело»: Алёна Апина выдала семейную тайну, которую скрывала всю жизнь

Экс-солистка «Комбинации» Алёна Апина призналась, что долгое время не решалась говорить об алкогольной зависимости своей мамы. Спокойно говорить об этой семейной тайне певица смогла лишь недавно.

«Не прошло и 60 лет моей жизни. Да, к сожалению, очень многие люди сталкиваются с такой ситуацией и пережить её очень тяжело, потому что ты не можешь свои мозги и свой взгляд на мир вставить в голову другому человеку, а тем более своему самому близкому человеку», — рассказала Алёна «Фонтанке».

При этом тяжёлый жизненный опыт не отразился на отношении артистки к спиртному. По её словам, она совершенно не категорично относится к алкоголю и может себе позволить выпить в кругу друзей, а может и воздержаться.