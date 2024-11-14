«Пережить тяжело»: Алёна Апина выдала семейную тайну, которую скрывала всю жизнь
Апина призналась, что долго не решалась говорить о зависимости своей мамы
Певица Алёна Апина. Фото © VK / Алёна Апина
Экс-солистка «Комбинации» Алёна Апина призналась, что долгое время не решалась говорить об алкогольной зависимости своей мамы. Спокойно говорить об этой семейной тайне певица смогла лишь недавно.
«Не прошло и 60 лет моей жизни. Да, к сожалению, очень многие люди сталкиваются с такой ситуацией и пережить её очень тяжело, потому что ты не можешь свои мозги и свой взгляд на мир вставить в голову другому человеку, а тем более своему самому близкому человеку», — рассказала Алёна «Фонтанке».
При этом тяжёлый жизненный опыт не отразился на отношении артистки к спиртному. По её словам, она совершенно не категорично относится к алкоголю и может себе позволить выпить в кругу друзей, а может и воздержаться.
Ранее Апина откровенно рассказала о трудных отношениях с родителями. Певица призналась, что нехватка родительской любви повлияла на её жизнь и карьеру. Исполнительница хита «Ксюша» рассказала, что её родители развелись, когда ей было всего десять лет. Отец вскоре снова женился и устроил свою жизнь, а вот мать находилась в «вечном поиске» личного счастья, что, по словам певицы, отразилось и на ней самой.