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14 ноября, 09:21

Итальянец пытался ввезти в Россию гашиш в мотосумке

Псковские таможенники задержали итальянца со 170 граммами гашиша в мотосумке

Мероприятие проведено совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области. Фото © ФТС

Мероприятие проведено совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области. Фото © ФТС

Псковские таможенники и пограничники задержали 30-летнего итальянца, который пытался ввезти в Россию 170 граммов гашиша, спрятав его в сумке своего мотоцикла. На чёрном рынке стоимость этого наркотика может достигать полумиллиона рублей.

Фото © ФТС

Фото © ФТС

Как сообщили Life.ru в ФТС, мужчина пересекал границу из Латвии через пункт пропуска Убылинка. При проверке его транспортного средства и багажа сотрудники обнаружили в ящике для инструментов контейнер с орехами и сухофруктами, внутри которого находились два брикета с зелёно-коричневым веществом.

Фото © ФТС

Фото © ФТС

Экспресс-тест подтвердил наличие наркотического вещества, а последующая экспертиза установила, что в свертках содержится спрессованный гашиш.

Итальянец был арестован, и в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Рейтинг Life.ru и ФТС: Топ самых необычных находок на таможне — от медведя-воина до черепа

А ранее в Бурятии таможенники пресекли незаконный вывоз в Южную Корею мускуса (желез) кабарги на сумму 25 миллионов рублей. Всего было изъято 259 единиц дериватов весом восемь килограммов.

Марина Фещенко
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