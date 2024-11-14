Итальянец пытался ввезти в Россию гашиш в мотосумке
Псковские таможенники задержали итальянца со 170 граммами гашиша в мотосумке
Мероприятие проведено совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области. Фото © ФТС
Псковские таможенники и пограничники задержали 30-летнего итальянца, который пытался ввезти в Россию 170 граммов гашиша, спрятав его в сумке своего мотоцикла. На чёрном рынке стоимость этого наркотика может достигать полумиллиона рублей.
Фото © ФТС
Как сообщили Life.ru в ФТС, мужчина пересекал границу из Латвии через пункт пропуска Убылинка. При проверке его транспортного средства и багажа сотрудники обнаружили в ящике для инструментов контейнер с орехами и сухофруктами, внутри которого находились два брикета с зелёно-коричневым веществом.
Фото © ФТС
Экспресс-тест подтвердил наличие наркотического вещества, а последующая экспертиза установила, что в свертках содержится спрессованный гашиш.
Итальянец был арестован, и в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
А ранее в Бурятии таможенники пресекли незаконный вывоз в Южную Корею мускуса (желез) кабарги на сумму 25 миллионов рублей. Всего было изъято 259 единиц дериватов весом восемь килограммов.