Итальянец пытался ввезти в Россию гашиш в мотосумке

Псковские таможенники и пограничники задержали 30-летнего итальянца, который пытался ввезти в Россию 170 граммов гашиша, спрятав его в сумке своего мотоцикла. На чёрном рынке стоимость этого наркотика может достигать полумиллиона рублей.

Фото © ФТС

Как сообщили Life.ru в ФТС, мужчина пересекал границу из Латвии через пункт пропуска Убылинка. При проверке его транспортного средства и багажа сотрудники обнаружили в ящике для инструментов контейнер с орехами и сухофруктами, внутри которого находились два брикета с зелёно-коричневым веществом.

Фото © ФТС

Экспресс-тест подтвердил наличие наркотического вещества, а последующая экспертиза установила, что в свертках содержится спрессованный гашиш.

Итальянец был арестован, и в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.