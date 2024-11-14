Россия продумала способ устранить дефицит яблок после слов Путина

В России в 2025 году обеспеченность своими яблоками может превысить 85%, а в этом году составит около 79,3%. В текущем году объём российского рынка яблок — порядка двух миллионов тонн, среднедушевое потребление окажется на уровне в 13,8 килограмма. Об этом сообщил заместитель главы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов после слов президента РФ Владтимира Путина о дефиците этого фрукта.

«При этом уже в следующем сельхозгоду можно прогнозировать восстановление объёма рынка за счёт наращивания производства и рост самообеспеченности до более 85%», — цитирует Леонова ТАСС.

В 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий российский урожай незначительно сократился, поэтому РФ активизировала импорт из Молдавии, Сербии, Турции, Азербайджана, ЮАР, Китая и Белоруссии.

Однако эксперт отметил, что вскоре импорт яблок в Россию будет снижаться на фоне наращивания внутренних сборов. В этот период должна произойти стабилизация оптовых цен на фрукты после увеличения стоимости в конце сентября — начале октября 2024-го. В розничном секторе цены на яблоки составили в среднем 137,1 рубля за килограмм, снизившись за месяц на 3,6%.