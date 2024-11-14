Россия продумала способ устранить дефицит яблок после слов Путина
«Руспродсоюз»: В 2025-ом самообеспеченность России яблоками может превысить 85%
В России в 2025 году обеспеченность своими яблоками может превысить 85%, а в этом году составит около 79,3%. В текущем году объём российского рынка яблок — порядка двух миллионов тонн, среднедушевое потребление окажется на уровне в 13,8 килограмма. Об этом сообщил заместитель главы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов после слов президента РФ Владтимира Путина о дефиците этого фрукта.
«При этом уже в следующем сельхозгоду можно прогнозировать восстановление объёма рынка за счёт наращивания производства и рост самообеспеченности до более 85%», — цитирует Леонова ТАСС.
В 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий российский урожай незначительно сократился, поэтому РФ активизировала импорт из Молдавии, Сербии, Турции, Азербайджана, ЮАР, Китая и Белоруссии.
Однако эксперт отметил, что вскоре импорт яблок в Россию будет снижаться на фоне наращивания внутренних сборов. В этот период должна произойти стабилизация оптовых цен на фрукты после увеличения стоимости в конце сентября — начале октября 2024-го. В розничном секторе цены на яблоки составили в среднем 137,1 рубля за килограмм, снизившись за месяц на 3,6%.
Ранее Life.ru рассказал, что продажи всех видов моллюсков за семь месяцев 2024 года выросли на 19%, в денежном выражении продажи увеличились на 25% по сравнению в прошлым годом. Больше всего популярен гребешок — розничные продажи выросли на 54,5% год к году, а также кальмары (рост на 50,4%) и мидии.