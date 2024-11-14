Россиянка подала в суд на парня, который бросил её после секса

Влюблённые поддерживали романтические отношения: регулярно разговаривали по телефону, а на выходные девушка приезжала к парню в гости. Однако после первого интима молодой человек решил оборвать отношения. Девушка впала в такой шок, что пошла в суд.

По словам жительницы Назарово, сначала парень притворился влюблённым, а потом резко отстранился и стал вести себя как незнакомец. Девушка отметила, что таким двуличным поведением, обманом и безразличием он нанёс ей моральный ущерб. После этого она впала в депрессию, у неё начались апатия и проблемы со сном. Также россиянка предоставила справку о том, что обращалась к медику за лечением. Тем не менее суд встал на сторону парня и оставил иск без удовлетворения.