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Регион
14 ноября, 10:32

Россиянка подала в суд на парня, который бросил её после секса

Девушка потребовала 150 тысяч в суде с ачинца, бросившего её после близости

В Красноярском крае девушка подала в суд на парня из города Ачинска, который бросил её после первой сексуальной близости. Жительница Назарово потребовала 150 тысяч рублей в качестве морального ущерба, пишут местные группы.

Влюблённые поддерживали романтические отношения: регулярно разговаривали по телефону, а на выходные девушка приезжала к парню в гости. Однако после первого интима молодой человек решил оборвать отношения. Девушка впала в такой шок, что пошла в суд.

По словам жительницы Назарово, сначала парень притворился влюблённым, а потом резко отстранился и стал вести себя как незнакомец. Девушка отметила, что таким двуличным поведением, обманом и безразличием он нанёс ей моральный ущерб. После этого она впала в депрессию, у неё начались апатия и проблемы со сном. Также россиянка предоставила справку о том, что обращалась к медику за лечением. Тем не менее суд встал на сторону парня и оставил иск без удовлетворения.

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А ранее Life.ru писал, что в Нигерии 16-летняя школьница отравила насмерть пять человек из мести бывшему. Несовершеннолетняя приготовила для молодого человека ядовитый суп, который неосознанно попробовали его друзья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kamil Macniak

Дарья Нарыкова
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