Колонны техники ВС РФ с десантом «красиво» вошли в Купянск и попали на видео

Российская техника красивой колонной вошла с десантом в город Купянск Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская весна».

Момент прорыва российской техники в Купянск. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Сегодня после обеда две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово. Первая в составе двух МТ-ЛБ, БМП и танка, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело», — говорится в сообщении.

Боевые машины высадили в городе военнослужащих, которые уже закрепились в домах в районе Сватовской улицы. Как минимум одна из МТ-ЛБ смогла доехать беспрепятственно, но около улицы Некрасова машину подбили. При этом полтора десятка российских бойцов успешно высадились и заняли ближайшие дома.