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Регион
14 ноября, 11:05

Мощное атлантическое тепло придёт в Москву на выходных

Синоптик Ильин: В Москве и Подмосковье потеплеет до +8 градусов с 16 ноября

На Москву и Подмосковье в ближайшие дни обрушится мощное атлантическое тепло, в связи с этим температура воздуха в столице резко взлетит вверх. По прогнозу синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, показатели на столбиках термометров могут вернуться к октябрьским значениям.

«Несмотря на уже заметное потепление, рост температуры воздуха придётся на период с 16 по 23 ноября. В это время возможно потепление до +6…+8 градусов», — рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Однако пиковой температуры до +8 градусов следует ждать только два дня. По словам синоптика, это 17 и 22 ноября.

Ранее москвичам рассказали о погоде в Новый год. Ожидается, что в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха опустится ниже -10 градусов. Также возможен небольшой снег, днём он может усилиться до умеренного. Выпадет около семи сантиметров осадков.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
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