Мощное атлантическое тепло придёт в Москву на выходных

На Москву и Подмосковье в ближайшие дни обрушится мощное атлантическое тепло, в связи с этим температура воздуха в столице резко взлетит вверх. По прогнозу синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, показатели на столбиках термометров могут вернуться к октябрьским значениям.

«Несмотря на уже заметное потепление, рост температуры воздуха придётся на период с 16 по 23 ноября. В это время возможно потепление до +6…+8 градусов», — рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако пиковой температуры до +8 градусов следует ждать только два дня. По словам синоптика, это 17 и 22 ноября.