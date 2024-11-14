Россия и Индия обсудили пути роста товарооборота на форуме в Мумбаи

В индийском городе Мумбаи прошёл Российско-Индийский деловой форум, который объединил представителей бизнеса и промышленности двух государств. Участники мероприятия обсудили пути увеличения товарооборота между странами, развитие российского Дальнего Востока, системы умных городов, взаимодействие в сферах промышленности, IT и финансового сектора, сообщили в «Росконгрессе».

Организаторами форума выступили Правительство Москвы и Федерация индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Основной темой мероприятия стало достижение показателя в 100 миллиардов долларов товарооборота между двумя странами к 2030 году.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что в настоящее время товарооборот между странами достигает 66 миллиардов долларов. Однако торговый баланс между Москвой и Нью-Дели необходимо скорректировать, добавил дипломат.

«Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров подтвердил, что необходимо диверсифицировать структуру российско-индийского товарооборота, увеличив долю несырьевой высокотехнологичной продукции. Для достижения этой цели Россия открыта к сотрудничеству во всех сферах», — пояснил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.

Кроме того, для достижения целевого показателя развития экономического сотрудничества необходимо вовлечь бизнес Индии в крупнейшие российские деловые мероприятия. В частности, речь идёт о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В пресс-службе «Росконгресса» пояснили, что во время 27-го ПМЭФ с компаниями из Индии были подписаны три соглашения на сумму 14,6 миллиарда рублей.