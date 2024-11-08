Индия спасла весь мир от увеличения стоимости нефти, потому что закупила сырьё у России, в противном случае цена взлетела бы до 200 долларов за баррель. Об этом заявил министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури.

«Если бы мы этого не сделали, мировые цены на нефть взлетели бы до $200 за баррель», — убеждён чиновник.

Он напомнил, что российская нефть не попала под западные санкции, поэтому нет никакого нарушения в её покупке. Пури отметил, что в Европе есть много стран, которые тоже приобретают энергоресурсы у России, в том числе дизельное топливо, сжиженный газ, редкие минералы. Индия не собирается отказываться от сотрудничества с Москвой в данной сфере, так это экономически выгодно и оправданно, заключил министр.