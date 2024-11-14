Песков указал на обширную повестку «вопросов-раздражителей» в отношениях с США
Повестка вопросов, вызывающих напряжённость в отношениях между Россией и США, настолько обширна, что трудно выделить один ключевой аспект для обсуждения. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, есть ли надежда на устранение препятствий для нормальной работы штаб-квартиры ООН с приходом команды Дональда Трампа.
«Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять здесь один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно», — пояснил он позицию Кремля.
Ранее Песков сообщил журналистам, что Кремль следит за процессом формирования кадрового состава администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако это не является основным приоритетом для Москвы.
Life.ru