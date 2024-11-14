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14 ноября, 10:45

Песков указал на обширную повестку «вопросов-раздражителей» в отношениях с США

Повестка вопросов, вызывающих напряжённость в отношениях между Россией и США, настолько обширна, что трудно выделить один ключевой аспект для обсуждения. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, есть ли надежда на устранение препятствий для нормальной работы штаб-квартиры ООН с приходом команды Дональда Трампа.

«Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять здесь один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно», — пояснил он позицию Кремля.

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Ранее Песков сообщил журналистам, что Кремль следит за процессом формирования кадрового состава администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако это не является основным приоритетом для Москвы.

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Life.ru

Марина Фещенко
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